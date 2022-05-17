Газопровод низкого давления обновили на востоке Москвы

Фото: АО «Мосгаз»

2-й Прядильной улице Карта всех событий

Сотрудники АО «Мосгаз» обновили газопровод низкого давления на второй Прядильной улице. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 17 мая.

— Реконструкция началась в октябре прошлого года — за пять месяцев подземные стальные газопроводы были заменены на полиэтиленовые, проложены новые участки стального фасадного газопровода на вводе в жилые дома. Все мероприятия осуществлены под контролем Управления капитального строительства, технадзора и центральной диспетчерской. Работы на всех этапах выполнены без отключения потребителей от газа, — говорится в сообщении пресс-службы.

Восстановление дорожного покрытия и газонов после проведения работ завершится в конце июня.

Всего на севере столицы 4243 газифицированных строения. Специалисты Мосгаза ежегодно проверяют каждую квартиру на основании утвержденных графиков визита специалиста.

До этого стало известно, что специалисты Мосгаза завершили реконструкцию газопровода под оживленным участком Варшавского шоссе. Работы проводились на участке длиной два километра.