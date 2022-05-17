Появились подробности о взрыве гранатомета в Мытищах

Фото: Telegram / Топор Live

Появились подробности о взрыве гранатомета в багажнике автомобиля на парковке в Мытищах. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

По данным Telegram-канала «112», владелец машины занимался поставками гуманитарной помощи на Донбасс. Предположительно, оттуда В. Ковтыков и привез ручную противотанковую гранату.

Мужчина находился около авто в момент взрыва, это видно на опубликованном видео. На данный момент он в реанимации. Также пострадал и его знакомый, стоявший рядом.

По данным Telegram-канала SHOT, у Ковтыкова ранее была судимость за взятки — несколько лет назад занимал должность начальника сектора сферы услуг и защиты прав потребителей в администрации Королева и требовал взятки алкоголем.

Сейчас он является начальником отдела собраний собственников в МУП «Жилищное хозяйство» в Мытищах.

Все произошло на парковке у дома на улице Крупской. Сейчас место происшествия оцеплено, а люди из соседних домов эвакуированы.