Появились подробности о взрыве гранатомета в Мытищах
Появились подробности о взрыве гранатомета в багажнике автомобиля на парковке в Мытищах. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.
По данным Telegram-канала «112», владелец машины занимался поставками гуманитарной помощи на Донбасс. Предположительно, оттуда В. Ковтыков и привез ручную противотанковую гранату.
Мужчина находился около авто в момент взрыва, это видно на опубликованном видео. На данный момент он в реанимации. Также пострадал и его знакомый, стоявший рядом.
По данным Telegram-канала SHOT, у Ковтыкова ранее была судимость за взятки — несколько лет назад занимал должность начальника сектора сферы услуг и защиты прав потребителей в администрации Королева и требовал взятки алкоголем.
Сейчас он является начальником отдела собраний собственников в МУП «Жилищное хозяйство» в Мытищах.
Все произошло на парковке у дома на улице Крупской. Сейчас место происшествия оцеплено, а люди из соседних домов эвакуированы.