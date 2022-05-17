Педиатр рассказала о методах профилактики гепатита

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Кандидат медицинских наук, неонатолог, педиатр Рабият Зайниддинова прокомментировала ситуацию с ростом заболеваемости гепатитом среди детей в ряде стран.

Она отметила, что гепатит — это острый воспалительный процесс, заболевание печени. Среди симптомов можно выделить боли в животе, повышение температуры, рвоту, изменения структуры и цвета кожных покровов. Кожа пациента с гепатитом бледная, сухая, шелушащаяся, часто проступает желтизна.

Специалист добавила, что на сегодняшний день новый вид гепатита не обнаружен в России. При этом родителям следует помнить о мерах предосторожности в путешествиях, чтобы ребенок не подхватил инфекцию. Для этого нужно пить бутилированную воду, снизить число экспериментов с экзотической пищей.

— Важны минимизация факторов риска, банальная гигиена и внимательное отношение к своему ребенку, — отметила она в комментарии МИР 24.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 10 мая 2022 года, в мире было зарегистрировано 348 случаев предположительно гепатита неизвестного происхождения, среди заболевших 111 детей. Недуг зафиксирован в 20 странах, передает ФАН.

Врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея.