Заправку с автосервисом могут построить на юге столицы

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Россия, Москва, 1-й Дорожный проезд Карта всех событий

Придорожный сервис с возможностью организации заправки предлагается построить у 1-го Дорожного проезда. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 17 мая.

— Участок для строительства займет небольшую площадь, около 0,14 га. На нем предлагается построить объекты высотой не более 10 метров — это примерно два этажа, — сказала она.

Княжевская добавила, что внутри объекта планируется разместить автозаправку и мастерские, а также магазины сопутствующих товаров.

Заправка будет расположена вдоль Дорожного проезда. Максимальная плотность застройки составит две тысячи квадратных метров на гектар.

До этого стало известно, что в Северном Тушине расширят функционал автозаправочной станции. Это будет сделано с помощью строительства автомойки и сервиса.

12 мая Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве планируется строительство подземной парковки для усадьбы в Шелапутинском переулке. Работы будут проводиться в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы.