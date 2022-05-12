Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке
В Москве планируется строительство подземной парковки для усадьбы в Шелапутинском переулке. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
— В рамках реконструкции усадьбы в Шелапутинском переулке для ее нужд планируется построить подземный паркинг. Въезд и выезд организуют со стороны Николоямской набережной, — рассказала она.
Княжевская добавила, что работы будут проводиться в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы.
Отмечается, что съезд на парковку расположится со стороны набережной. Это позволит сохранить исторический облик зданий.
Объект расположен по адресу Шелапутинский переулок, дом 3, строения 1–5. Работы пройдут на участке площадью 0,5 гектара.
Накануне Юлиана Княжевская сообщила, что участок для строительства объекта пищевого производства в деревне Семенково в Новой Москве будет реализован на торгах. Его площадь составляет 0,46 гектара. На нем можно будет построить здание высотой не более 20 метров.