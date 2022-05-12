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Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке

Александр Афонин
Город
Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Шелапутинский пер., д. 3, стр. 1-5. Карта всех событий

В Москве планируется строительство подземной парковки для усадьбы в Шелапутинском переулке. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

— В рамках реконструкции усадьбы в Шелапутинском переулке для ее нужд планируется построить подземный паркинг. Въезд и выезд организуют со стороны Николоямской набережной, — рассказала она.

Княжевская добавила, что работы будут проводиться в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы.

Отмечается, что съезд на парковку расположится со стороны набережной. Это позволит сохранить исторический облик зданий.

Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Объект расположен по адресу Шелапутинский переулок, дом 3, строения 1–5. Работы пройдут на участке площадью 0,5 гектара.

Накануне Юлиана Княжевская сообщила, что участок для строительства объекта пищевого производства в деревне Семенково в Новой Москве будет реализован на торгах. Его площадь составляет 0,46 гектара. На нем можно будет построить здание высотой не более 20 метров.

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