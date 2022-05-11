Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Объект пищевого производства появится в Новой Москве

Георгий Соланович
Город
Объект пищевого производства появится в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
64-й километр Калужского шоссе, д. 1 стр. 1 Карта всех событий

Участок для строительства объекта пищевого производства в деревне Семенково в Новой Москве будет реализован на торгах. Об этом в среду, 11 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Площадь участка, который организует город, составляет 0,46 гектара. На нем можно будет построить здание высотой не более 20 метров. После торгов инвестор сможет приступить к строительству предприятия пищевой промышленности, проект которого будет разработан для этого участка отдельно, — заявила она.

Княжевская также подчеркнула, что такие производства дают городу несколько сотен рабочих мест.

13 апреля сообщалось, что около семи триллионов рублей планируется вложить в развитие Новой Москвы до 2035 года. Так, инвесторы планируют заняться в ТиНАО строительством жилья, коммерческой недвижимости, детских садов, школ и промышленных объектов. Отмечается, что подобные вложения позволят создать в городе современную социальную инфраструктуру.

Помимо этого, стало известно, что за первые три месяца текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ввели в эксплуатацию почти 760 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В общей сложности в этих округах планируется ввести в эксплуатацию 2,6 миллиона «квадратов».

Строительство Новая Москва Производство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте