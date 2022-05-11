Объект пищевого производства появится в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Участок для строительства объекта пищевого производства в деревне Семенково в Новой Москве будет реализован на торгах. Об этом в среду, 11 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Площадь участка, который организует город, составляет 0,46 гектара. На нем можно будет построить здание высотой не более 20 метров. После торгов инвестор сможет приступить к строительству предприятия пищевой промышленности, проект которого будет разработан для этого участка отдельно, — заявила она.

Княжевская также подчеркнула, что такие производства дают городу несколько сотен рабочих мест.

13 апреля сообщалось, что около семи триллионов рублей планируется вложить в развитие Новой Москвы до 2035 года. Так, инвесторы планируют заняться в ТиНАО строительством жилья, коммерческой недвижимости, детских садов, школ и промышленных объектов. Отмечается, что подобные вложения позволят создать в городе современную социальную инфраструктуру.

Помимо этого, стало известно, что за первые три месяца текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ввели в эксплуатацию почти 760 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В общей сложности в этих округах планируется ввести в эксплуатацию 2,6 миллиона «квадратов».