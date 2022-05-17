Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Терапевт назвала главный продукт для здоровья сердца

Анна Михалюк
Общество
Терапевт назвала главный продукт для здоровья сердца
Фото: Pixabay

Врач-терапевт, диетолог Анжела Тарасенко назвала важнейший продукт для здоровья сердца и сосудов.

Она рассказала, что полезный компонент был открыт благодаря тому, что ученые начали изучать жизнь эскимосов. Они знали, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно употреблять в пищу больше растительных продуктов, но с удивлением обнаружили, что северные народы едят рыбу и мясо морских животных и у них нет проблем с сердцем.

— Они стали изучать рацион и обнаружили омегу-3, которая обладает противовоспалительным эффектом, снижает лишний холестерин, улучшает состояние суставов и нервной системы, профилактирует депрессию. Позже кислоту нашли и в льняном масле. Омега-3 кислоты плохо переходят в организм из растительных продуктов, самый эффективный способ — употребление жирной рыбы из северных морей, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала RTVI.

Наибольшее содержание омеги-3, по словам эксперта, есть в сельди, скумбрии, лососе и сардинах. Самой полезной для здоровья она назвала средиземноморскую диету, основу рациона которой составляют свежие овощи, рыба и кисломолочные продукты.

Врач-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно подобрать диету для эффективного похудения. Она отмечает, что в процессе похудения нужно обращать внимание на три фактора: результаты, анализы и чувство голода.

Здоровье Правильное питание Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте