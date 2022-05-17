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Между Москвой и Нижним Новгородом с 1 июня будет ходить «Ласточка» вместо «Сапсана»

Георгий Соланович
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Между Москвой и Нижним Новгородом с 1 июня будет ходить «Ласточка» вместо «Сапсана»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В связи с работами по реконструкции Курского вокзала и корректировкой графика движения поездов с 1 июня между городами Санкт-Петербург и Нижний Новгород будут ходить поезда «Ласточка» в комплектации премиум вместо скоростных «Сапсанов». Информация об этом появилась на сайте РЖД во вторник, 17 мая.

— Из Нижнего Новгорода «Ласточка» будет отправляться в 05:01 и прибывать в Москву (вокзал Восточный) в 09:06. В обратном направлении состав будет отправляться в 20:57 и прибывать в Нижний Новгород в 01:07. В пути предусмотрены остановки на станциях Владимир и Дзержинск. В поездах «Ласточка» № 721/722 Нижний Новгород — Москва пассажирам будет предложено три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. В поезде есть все необходимое для комфортного путешествия, — говорится в сообщении.

Стоимость билета на «Ласточку» начинается от 790 рублей, однако для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Так, при покупке билета для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 процентов. Та же скидка действует по тарифу «День рождения». При этом при покупке билетов «туда — обратно» обратный билет обойдется на 20 процентов дешевле.

4 мая сообщалось, что РЖД предоставят земельный участок для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Он не обременен земельно-правовыми отношениями, не стоит на государственном кадастровом учете и свободен от объектов капитального строительства.

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