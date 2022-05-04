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РЖД получат в аренду под ветку участок между Киевским и Смоленским направлениями МЖД

Антон Махов
Город
РЖД получат в аренду под ветку участок между Киевским и Смоленским направлениями МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Земельный участок предоставят РЖД для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу Шелепихинский тупик (ЦАО) для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В Москомстройинвесте добавили, что земельный участок не обременен земельно-правовыми отношениями и не стоит на государственном кадастровом учете. Помимо этого, он свободен от объектов капитального строительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 1 мая, совместно с РЖД открыл вокзал Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) Толстопальцево после масштабной реконструкции.

Строительство РЖД МЖД
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