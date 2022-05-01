Собянин открыл вокзал Толстопальцево Киевского направления МЖД после реконструкции

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 1 мая, совместно с РЖД открыл вокзал Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) Толстопальцево после масштабной реконструкции.

По словам главы города, в будущем вокзал войдет в четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский».

— С открытием D4 все больше людей смогут пересесть на наземное метро. Поездки будут выгоднее, быстрее и комфортнее. Например, дорога от Толстопальцево до «Москвы-Сити» займет около 40 минут без пересадок, — отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что специалисты оборудовали платформу в Толстопальцево навесами, а также построили удобный подземный переход через железнодорожные пути.

Новый пригородный вокзал стал частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) — в Толстопальцево пассажиры смогут пересесть на шесть маршрутов наземного транспорта. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что платформа после реконструкции стала современным пригородным вокзалом.

Собянин в своем Telegram-канале резюмировал, что в этом году также планируется окончание работ на станциях Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.

28 апреля мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории станции Санино МЦД-4.