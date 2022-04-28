Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино МЦД-4
Правительство столицы утвердило проект, связанный с благоустройством территории вокруг станции Санино Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Благоустроим территорию вокруг станции Санино будущего D4 в ТиНАО. Сделаем ее максимально комфортной для пассажиров, — заявил глава города.
Так, на объекте появятся дополнительные наземные переходы и светофоры, велошеринг, стоянки такси и новая пешеходная улица длиной 600 метров, которая свяжет Санино с Октябрьской улицей в деревне Крекшино. Помимо этого, планируется открыть вторую платформу и вестибюль к запуску МЦД-4.
Мэр в своем Telegram-канале подчеркнул, что работы ведутся по одному стандарту и исходя из потребностей пассажиров.
Помимо этого, глава города представил три проекта по благоустройству Центрального округа в 2022 году.
Так, реализация двух проектов будет проходить в Таганском районе, а одного — в Пресненском районе.
Также стало известно, что в Москве примерно за три года планируют построить 30 новых поликлиник. При этом в городе будут реконструировать еще 200 поликлиник.