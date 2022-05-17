Более 360 тонн отходов собрали школьники на финальной акции «Экодежурный по стране»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Более 20 тысяч детей приняли участие в весенней акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране». Акция завершилась в подмосковном городе Долгопрудном, там было собрано более 250 килограммов отходов, которые отправили на переработку.

Всего в ходе акции собрали более 360 тонн отходов и высадили 120 тысяч саженцев. Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, такие мероприятия продвигают новую модель поведения среди молодежи, раздельный сбор, экопривычки, более осознанное потребление.

— Поэтому очень рады, что в этом году экологическая акция собрала большое количество юных граждан, которые внесли свой вклад в экологическую жизнь России, — приводит его слова «360».

Акция стартовала 22 апреля. Она проходила в трех форматах: сбор мусора, посадка деревьев и творческая составляющая в виде лекций и мастер-классов. По итогам прошлого года школьники собрали 130 тонн отходов.

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).