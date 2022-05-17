Число тяжелых ДТП в Москве снизилось в два с половиной раза за десять лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество тяжелых ДТП в Москве снизилось в два с половиной раза за десять лет. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что Москва является самым безопасным регионом России по количеству смертей на дороге.

Максим Ликсутов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу снизить уровень аварийности на дорогах.

— Такую задачу перед нами поставил и мэр города, поэтому совместными усилиями будем делать все, чтобы на дорогах было безопаснее, — подчеркнул он в интервью Москве 24.

Ликсутов добавил, что в Москве начался сезон велосипедов и самокатов. Он призвал горожан, пользующихся данными транспортными средствами, быть внимательными на дорогах и использовать специальную экипировку. Взрослым необходимо тщательно следить за детьми, которые катаются на велосипедах, и не допускать их выезда на проезжую часть. Также родители должны объяснять детям правила дорожного движения.

До этого Максим Ликсутов сообщил, что Renault не сможет выкупить завод «Москвич».