Ликсутов заявил, что Renault не сможет выкупить завод «Москвич»

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Завод «Москвич», который столица взяла на баланс после ухода компании Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет. Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что — и такую задачу ставим менеджменту предприятия — чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации, — заявил он в интервью «Москве 24».

Ликсутов отметил, что московское правительство обеспечит твердым заказом завод вместе со столичными компаниями такси и каршеринга, чтобы у предприятия было четкое понимание перспектив.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.