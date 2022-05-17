Столичный дептранс поздравил компанию «Аэроэкспресс» с днем рождения

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Компании «Аэроэкспресс» во вторник, 17 мая, исполняется 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сегодня «Аэроэкспресс» — это комфортабельные поезда и экспресс-автобусы, развитая маршрутная сеть с удобными остановками, точный график движения и гарантия не опоздать на рейс, — говорится в сообщении.

За время своей работы компания перевезла более 160 миллионов пассажиров в столичные аэропорты и обратно.

Пресс-служба департамента поздравила сотрудников «Аэроэкспресса» с праздником.

12 мая стало известно, что пассажиры со льготами федерального и регионального уровней могут оформить безденежные проездные в билетных автоматах «Аэроэкспресса». Теперь нет необходимости обращаться в кассы терминалов. Нововведение позволит существенно сократить время, затрачиваемое на приобретение билетов.

Функция стала доступна в терминалах на Белорусском и Киевском вокзалах, в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также на промежуточных станциях Окружная и Домодедово.