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Загрутдинов оценил готовность пешеходного перехода в районе МЦК Ботанический сад

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов оценил готовность пешеходного перехода в районе МЦК Ботанический сад
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты завершили реконструкцию подземного пешеходного перехода в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Ботанический сад на 75 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 17 мая.

— Подземный пешеходный переход в районе станции МЦК Ботанический сад готов на 75 процентов. В настоящее время ведутся подготовительные работы для демонтажа существующей тоннельной части, — отметил глава депстроя.

По его словам, работы по реконструкции пешеходного перехода длиной 70 метров ведутся в рамках строительства северного участка московского скоростного диаметра (МСД). На данный момент специалисты обустраивают три лестничных схода и устанавливают лифты для маломобильных групп населения.

Загрутдинов подчеркнул, что завершение реконструкции позволит безопасно проходить через проезд Серебрякова и Северо-Восточную хорду (СВХ) к станции метро и МЦК Ботанический сад и к парку отдыха «Сад будущего». Ввод подземного пешеходного перехода в эксплуатацию планируется в этом году.

Cегодня в столице ведутся строительство и реконструкция около 220 километров дорог по проекту нового Московского скоростного диаметра (МСД), который появится при объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Эта цифра учитывает не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети. Эксперты высказались о необходимости создания МСД в городе.

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