Движение на Крылатской улице ограничат 22 мая

Дорога / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Движение транспорта на Крылатской улице ограничат 22 мая в связи с проведением мероприятия «Крылатские холмы». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 17 мая.

Так, 22 мая с 9:00 до 15:00 движение транспорта по Крылатской улице в сторону улицы Нижние Мневники от дома 2А до остановки «Дворец ледового спорта» будет осуществляться только по одной полосе за счет перепуска движения на встречное направление.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта

До этого сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Так, с 20 по 23 мая для проезда будет закрыта площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров, а также Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережных. С 22 мая до окончания мероприятия там также ликвидируют парковочные места.