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Движение на Крылатской улице ограничат 22 мая

Георгий Соланович
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Движение на Крылатской улице ограничат 22 мая
Дорога / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Движение транспорта на Крылатской улице ограничат 22 мая в связи с проведением мероприятия «Крылатские холмы». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 17 мая.

Так, 22 мая с 9:00 до 15:00 движение транспорта по Крылатской улице в сторону улицы Нижние Мневники от дома 2А до остановки «Дворец ледового спорта» будет осуществляться только по одной полосе за счет перепуска движения на встречное направление.

Движение на Крылатской улице ограничат 22 мая Фото: Пресс-служба департамента транспорта

До этого сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Так, с 20 по 23 мая для проезда будет закрыта площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров, а также Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережных. С 22 мая до окончания мероприятия там также ликвидируют парковочные места.

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