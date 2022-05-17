Гастроэнтеролог объяснил, можно ли пить кофе при болезнях желудка

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Артем Никиткин рассказал о том, как употребление кофе сказывается на организме при заболеваниях ЖКТ.

Он отметил, что раньше при гастроэзофагеальном рефлюксе назначали строгую диету: ничего жареного, копченого, соленого, пить только слабый чай, никаких газировок и исключить кофе.

— Была куча рекомендаций, при которых было проще напиться таблеток, чем соблюдать диету. Еще нужно было спать, приподнявшись, поясов не носить. Последние веяния с точки зрения доказательной медицины говорят о том, что при диетотерапии можно не исключать ряд продуктов. Например, кофе. Если пьете три чашки — вам плохо, а если одну — то хорошо. При заболеваниях желудка нужно записать время употребления того или иного продукта, чтобы можно было отследить реакцию на него. И зачастую исключать его из рациона не нужно, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала GoB Channel.

При выборе продуктов, по словам доктора, следует вспоминать свой этнос. Например, у жителей Америки часто встречается аллергия на арахис, а у жителей России — аллергия на белок коровьего молока. При этом от употребления молочных продуктов доктор, если нет к этому показаний, отговаривать не стал. Он считает, что если человек переносит лактозу, прекращать пить молоко ему не стоит, если он этого не хочет. Вреда организму такими действиями он не нанесет.

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