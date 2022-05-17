Ряд трамвайных маршрутов перестанет ходить с 21 мая на востоке столицы

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Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

С субботы, 21 мая, ряд маршрутов трамваев перестанет ходить между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и Абельмановской Заставой. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46. Отмечается, что движение трамвая № 12 будет разделено на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Вместо трамваев движение будет осуществлять бесплатный автобус № 012. Он будет курсировать от метро «Пролетарская» через метро «Площадь Ильича» до метро «Авиамоторная».

Изменения движения связаны со строительством нового железнодорожного моста в районе метро «Площадь Ильича». Планируется, что движение транспорта восстановят летом 2023 года, передает дептранс.

15 мая стало известно, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей.