Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ряд трамвайных маршрутов перестанет ходить с 21 мая на востоке столицы

Александр Афонин
Город
Ряд трамвайных маршрутов перестанет ходить с 21 мая на востоке столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

С субботы, 21 мая, ряд маршрутов трамваев перестанет ходить между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и Абельмановской Заставой. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46. Отмечается, что движение трамвая № 12 будет разделено на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо.

Ряд трамвайных маршрутов перестанет ходить с 21 мая на востоке столицы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Вместо трамваев движение будет осуществлять бесплатный автобус № 012. Он будет курсировать от метро «Пролетарская» через метро «Площадь Ильича» до метро «Авиамоторная».

Изменения движения связаны со строительством нового железнодорожного моста в районе метро «Площадь Ильича». Планируется, что движение транспорта восстановят летом 2023 года, передает дептранс.

15 мая стало известно, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей.

изменение маршрута Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте