Серийный похититель велосипедов задержан в центре Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, Малая Пироговская улица Карта всех событий

В столичном районе Хамовники задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник угнал оставленный без присмотра велосипед курьера, пока тот доставлял заказ. Сумма материального ущерба составила 70 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого на Малой Пироговской улице. Им оказался 42-летний ранее судимый за аналогичные противоправные деяния мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

Похищенный велосипед он продал, а вырученные деньги потратил.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Позже сотрудники полиции выяснили, что мужчина причастен еще к шести аналогичным кражам. Мужчина действовал по одной схеме: похищал велосипеды, оставленные в подъездах или на улице. После этого он их сбывал. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось о мужчине, который вынес из квартиры своего нового знакомого имущество на миллион рублей.