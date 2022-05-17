Эксперт перечислил главные туристические преимущества Подмосковья

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Спрос на отдых в Московской области растет, главные преимущества этого направления назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что многие люди выбирают для туристических поездок Подмосковье, так как этот регион отлично подходит для коротких визитов на 2–3 дня, не нужно тратить много средств на дорогу. Подобные туры пользуются популярностью у жителей ближайших регионов, так как при поездке на дальние расстояния двое суток уходит только на дорогу.

Кроме того, в области нет значительного роста цен на туристические услуги.

— Ситуация благоприятная, потому что, несмотря на рост спроса, цены остаются практически на уровне прошлого года. Если подорожание есть, то небольшое, ниже инфляции, — пояснил собеседник «Радио 1».

В конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.