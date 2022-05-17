Востоковед поддержал показ иранских фильмов в России

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Российско-иранское культурное сотрудничество в области кинематографа несет в себе значимый, позитивный фактор. Это позволит расширить сферу сотрудничества двух государств и укрепить связи между странами. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Он отметил, что Россия сотрудничает с Ираном в разных сферах: экономики, политики, производстве техники. В настоящее время есть возможность расширить партнерские связи в сфере культуры.

Он напомнил о том, что кинематография Ирана признана на мировом уровне. На ряде международных кинофестивалей и конкурсов иранские картины не раз завоевывали призовые места. Иранские фильмы вызывают интерес зрителей из разных стран за счет восточной специфики, глубины, а также общечеловеческой направленности, передает «Радио 1».

Ранее глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд сообщил, что в ближайшее время на российских телеканалах выйдут фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана.

14 мая в столичных парках «Музеон» и «Фили» начнут работать летние кинотеатры. Киноплощадки ежедневно будут показывать по два фильма.