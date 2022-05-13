Сезон летних кинотеатров откроется 14 мая в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, вл2 Карта всех событий

14 мая в столичных парках «Музеон» и «Фили» начнут работать летние кинотеатры. Киноплощадки ежедневно будут показывать по два фильма. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Зрители смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, картины из золотого фонда кинематографа, авторское кино, советскую и российскую классику, детские мультфильмы, — говорится в сообщении.

В этом году зрителей ждет разнообразный репертуар фильмов: от классики прошлого века до современных кинокартин. Отмечается, что зарубежные фильмы представят на языке оригинала с субтитрами.

Сезон откроет картина «Поющие под дождем». Фильм снят в 1952 году режиссерами Стэнли Доненом и Джином Келли. Он рассказывает историю суперзвезды немого кино Дона Локвуда, сумевшего пробиться на самую вершину Голливудских холмов. Однако наступает эра звукового кино, и актеру нужно измениться, чтобы не потерять профессию, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии летнего сезона в музеях-заповедниках Москвы. Так, в «Царицыно» жители смогут отдохнуть в веревочном парке, заняться спортом, а также полюбоваться на светодинамический фонтан. При «Коломенский» открыл пункты проката велосипедов, веломобилей, детских электромобилей и самокатов.