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Названы симптомы «неизвестной лихорадки» из КНДР

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы симптомы «неизвестной лихорадки» из КНДР
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эпидемия «неизвестной лихорадки» в Северной Корее быстро нарастает. Российские врачи рассказали, что это за заболевание, каковы его симптомы и есть ли опасность для России.

Среди основных симптомов лихорадки выделяют: повышение температуры, сильный кашель, тяжесть в легких.

Вирусолог Александр Кузнецов отметил, что речь идет о коронавирусной инфекции.

— Это ковид. Просто в КНДР нет ПЦР-тестирования, нет мощностей. Им проще сослаться на неизвестный вирус. Северная Корея была закрыта, поэтому долгое время пандемия коронавируса их не касалась, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Врач-инфекционист Николай Малышев также отметил, что в КНДР распространяет ковид, который скорее всего проник в страну через Китай.

Специалисты убеждены, что «неизвестная лихорадка» из КНДР не представляет опасности для россиян. Во–первых, население РФ в массе своей уже переболело коронавирусом и имеет иммунитет, во–вторых, у наших врачей есть опыт лечения этой инфекции.

15 мая в КНДР от ковида скончались восемь человек, таким образом, общее число летальных исходов достигло 50. Число заразившихся достигло отметки в 1,21 миллиона человек, передает Царьград.

Российские медики зарегистрировали 4122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Выздоровели 5984 человека, передает Nation News.

Одной из причин вспышки COVID-19 в Северной Корее может быть открытие торговых границ с Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Александр Жебин.

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