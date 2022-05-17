Пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка «сотрудника ПФР»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка «сотрудника» Пенсионного фонда России. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, неизвестный звонил пожилой женщине, представляясь сотрудником Пенсионного фонда. Он рассказывал, что ей назначена дополнительная денежная выплата за трудовой стаж.

В ходе разговора он убедил ее перевести миллион и 500 тысяч рублей на неустановленные банковские счета. Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще одна жительница Москвы лишилась 940 тысяч рублей, поверив «сотруднице банка».