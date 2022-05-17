Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ликсутов пригласил москвичей на столичный велофестиваль

Араз Салехов
Город
Ликсутов пригласил москвичей на столичный велофестиваль
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве 21 мая состоится велофестиваль, участниками которого могут стать все желающие. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— У нас скоро городской велопарад, 21 мая, всех приглашаем. Подробная информация у нас находится на Едином транспортном портале. Долго не было у нас велопарадов, по понятным условиям, поэтому (приглашаем — прим. «ВМ») всех тех, кто любит кататься на велосипеде и хорошо провести время, познакомиться с другими велосипедистами. Для тех, кто любит велосипед, кто каждый день ездит, кто занимается велоспортом, кто просто, так сказать, использует велосипед для каких-то прогулок и даже нечасто им пользуется, всех приглашаем — для каждого будет какое-то мероприятие внутри этого велофестиваля, велопарада, — отметил он.

Помимо этого, заммэра уточнил, что жителям столицы дадут возможность проехать по ряду городских магистралей без машин. Ликсутов добавил, что сам лично использует для передвижения различные виды транспорта, в том числе самокат, велосипед, мотоцикл и автомобиль, сообщает сайт «Москва 24».

Также стало известно, что несколько столичных улиц в центре города перекроют для движения транспорта с 20 по 21 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля. Так, 20 и 21 мая движение будет ограничено на двух участках проспекта Академика Сахарова. 21 мая также нельзя будет проехать по Садовому кольцу, улицам Порываевой, Каланчевской и Мясницкой и участкам проспекта Академика Сахарова.

Велосипеды Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте