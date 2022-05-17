Ликсутов пригласил москвичей на столичный велофестиваль

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве 21 мая состоится велофестиваль, участниками которого могут стать все желающие. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— У нас скоро городской велопарад, 21 мая, всех приглашаем. Подробная информация у нас находится на Едином транспортном портале. Долго не было у нас велопарадов, по понятным условиям, поэтому (приглашаем — прим. «ВМ») всех тех, кто любит кататься на велосипеде и хорошо провести время, познакомиться с другими велосипедистами. Для тех, кто любит велосипед, кто каждый день ездит, кто занимается велоспортом, кто просто, так сказать, использует велосипед для каких-то прогулок и даже нечасто им пользуется, всех приглашаем — для каждого будет какое-то мероприятие внутри этого велофестиваля, велопарада, — отметил он.

Помимо этого, заммэра уточнил, что жителям столицы дадут возможность проехать по ряду городских магистралей без машин. Ликсутов добавил, что сам лично использует для передвижения различные виды транспорта, в том числе самокат, велосипед, мотоцикл и автомобиль, сообщает сайт «Москва 24».

Также стало известно, что несколько столичных улиц в центре города перекроют для движения транспорта с 20 по 21 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля. Так, 20 и 21 мая движение будет ограничено на двух участках проспекта Академика Сахарова. 21 мая также нельзя будет проехать по Садовому кольцу, улицам Порываевой, Каланчевской и Мясницкой и участкам проспекта Академика Сахарова.