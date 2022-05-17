Почти килограмм наркотика изъят из тайника в автомобиле под Костромой

Фото: Пресс-служба УМВД России по Костромской области

Задержан наркокурьер, перевозивший транзитом почти килограмм «синтетики». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

По данным ведомства, к правоохранителям поступила информация, что через регион транзитом поедет наркокурьер с крупной партией веществ. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автомобиль из Москвы, за рулем которого находился злоумышленник.

При осмотре машины в багажнике был обнаружен тайник, в котором находилось два свертка с кристаллическим светлым веществом. Проведенная экспертиза показала, что это — мефедрон общим весом 982 грамма.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Костромской области

Водителем оказался 52-летний житель Башкортостана. Он признался, что должен был доставить наркотики в один из регионов страны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина заключен под стражу.

11 мая сообщалось, что пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале.