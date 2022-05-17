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Бербок обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоресурсы

Евгений Белоусов
В мире
Бербок обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоресурсы
Фото: МИД РФ

В росте цен на продовольствие и энергоресурсы в германии виновата Россия. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник, 17 мая.

— Негативные последствия — растущие цены на продукты питания или на энергетику — ответственность за это несет только российский президент, — заявила министр.

По словам Бербок, Россия якобы начала «зерновую войну», блокируя порты, откуда могло бы быть вывезено зерно. На сегодняшний день идет работа в рамках G7 над поиском альтернативных путей по поставке зерна, цитирует главу немецкого МИД РИА Новости.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

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