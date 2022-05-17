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Эксперт назвал лучшее время для покупки автомобиля

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвал лучшее время для покупки автомобиля
Пробка / Фото: Анна Быкова

Несмотря на нестабильные условия современного авторынка, не стоит тянуть с покупкой машины, будь то подержанный или новый автомобиль. Такое мнение высказал автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что в настоящее время крайне трудно прогнозировать, как поведет себя автомобильный рынок хотя бы в следующем месяце. Причина этому многочисленные санкционные ограничения, уход ряда производителей из России, проблемы с поставками электронных компонентов. В связи с этим откладывать покупку машины не стоит.

— Если нужно купить машину, наверное, проще сейчас ее покупать и не ждать. Если, допустим, еще год назад я многим говорил: «Ребята подождите, не делайте каких-то сейчас резких и спонтанных действий» — сейчас так говорить нельзя. Ждать каких-то акций и скидок, наверное, не стоит, — отметил он в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что новые машины стоит покупать у официальных дилеров. В этом случае покупатель получит все необходимые документы и гарантии.

При езде под дождем особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущих автомобилей. Также необходимо вовремя менять дворники, чтобы они могли правильно выполнять свою функцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

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