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Гендиректор строительной фирмы украл из бюджета Подмосковья почти семь миллионов рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Гендиректор строительной фирмы украл из бюджета Подмосковья почти семь миллионов рублей
Фото: пресс-служба суда

В Егорьевске перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в октябре 2018 года обвиняемый занимал должность генерального директора в строительной организации. С его указания в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства были отправлены фальшивые документы.

Это было сделано для получения субсидии, которая возместила траты на работы по благоустройству. В действительности же эти работы не были осуществлены. Ущерб бюджетной системе Московской области превысил 6,8 млн. рублей.

Врадий заявила, что расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также 17 мая сообщалось, что в отношении «золотой судьи» Хахалевой возбуждено уголовное дело.

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