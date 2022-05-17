Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В День полярника столичные школьники напишут «Полярный диктант»

Ирина Игнатенко
Город
В День полярника столичные школьники напишут «Полярный диктант»
Фото: Павел Головкин / Вечерняя Москва

21 мая, в субботу, в «Парке Яуза» пройдет финальный этап образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник», приуроченный ко Дню полярника. Школьники выполнят тестовые задания на знание истории покорения Северного полюса и информации о выдающихся первооткрывателях.

В мероприятии примут участие Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, депутаты столичного парламента, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов, префект Северо-Восточного округа города Москвы Алексей Беляев.

«Полярный диктант» станет финалом образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник», который инициировал Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на территории трех образовательных комплексов Северо-Восточного округа столицы.

Алексей Шапошников рассказал, как появилась идея этого проекта.

— Мне удалось побывать на Северном полюсе, прослушать интересные лекции об освоении Северного морского пути. Интересно, что многие улицы в Северо-Восточном округе, в моем избирательном округе - районах Свиблово, Северное и Южного Медведково - носят имена людей, участвовавших в покорении Арктики. Это улицы Амундсена, Седова, летчика Бабушкина, проезды Берингов, Дежнева, Нансена, Русанова, Шокальского и другие. Так появилось предложение провести лекционные занятия, посвященные первооткрывателям и исследователям Северного полюса. Затем идея воплотилась в пилотный проект «Юный полярник». Он стартовал в декабре прошлого года, — отметил он.

Также он рассказал о ключевых задачах проекта.

— Цель проекта «Юный полярник» – привлечение внимания школьников к истории освоения Северного плюса. Подрастающее поколение должно знать имена выдающихся исследователей и мореплавателей, которые многое сделали во благо своей Отчизны. Впервые старшеклассники могут проявить себя и продемонстрировать свои знания – для участников проекта был подготовлен курс лекций и творческие задания. Наши финалисты посетят экскурсии на ледоколах «Ленин» в Мурманске и «Красин» в Санкт-Петербурге. А победитель-старшеклассник побывает в экспедиции на Северном полюсе - это супер приз, который предоставляет просветительский проект Homo Science Госкорпорации «Росатом». Уникальные призы подготовили также Русское географическое общество, Департамент образования и науки города Москвы, префектура СВАО, — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В этом учебном году проект был запущен в трех образовательных комплексах Северо-Восточного округа: школе «Свиблово», образовательных комплексах № 285 и № 1482 Южного Медведково.На сегодняшний день в проекте принимают участие 500 школьников. В будущем проект планируют сделать общегородским.

Алексей Шапошников Образование Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте