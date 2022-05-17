В День полярника столичные школьники напишут «Полярный диктант»

Фото: Павел Головкин / Вечерняя Москва

21 мая, в субботу, в «Парке Яуза» пройдет финальный этап образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник», приуроченный ко Дню полярника. Школьники выполнят тестовые задания на знание истории покорения Северного полюса и информации о выдающихся первооткрывателях.

В мероприятии примут участие Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, депутаты столичного парламента, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов, префект Северо-Восточного округа города Москвы Алексей Беляев.

«Полярный диктант» станет финалом образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник», который инициировал Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на территории трех образовательных комплексов Северо-Восточного округа столицы.

Алексей Шапошников рассказал, как появилась идея этого проекта.

— Мне удалось побывать на Северном полюсе, прослушать интересные лекции об освоении Северного морского пути. Интересно, что многие улицы в Северо-Восточном округе, в моем избирательном округе - районах Свиблово, Северное и Южного Медведково - носят имена людей, участвовавших в покорении Арктики. Это улицы Амундсена, Седова, летчика Бабушкина, проезды Берингов, Дежнева, Нансена, Русанова, Шокальского и другие. Так появилось предложение провести лекционные занятия, посвященные первооткрывателям и исследователям Северного полюса. Затем идея воплотилась в пилотный проект «Юный полярник». Он стартовал в декабре прошлого года, — отметил он.

Также он рассказал о ключевых задачах проекта.

— Цель проекта «Юный полярник» – привлечение внимания школьников к истории освоения Северного плюса. Подрастающее поколение должно знать имена выдающихся исследователей и мореплавателей, которые многое сделали во благо своей Отчизны. Впервые старшеклассники могут проявить себя и продемонстрировать свои знания – для участников проекта был подготовлен курс лекций и творческие задания. Наши финалисты посетят экскурсии на ледоколах «Ленин» в Мурманске и «Красин» в Санкт-Петербурге. А победитель-старшеклассник побывает в экспедиции на Северном полюсе - это супер приз, который предоставляет просветительский проект Homo Science Госкорпорации «Росатом». Уникальные призы подготовили также Русское географическое общество, Департамент образования и науки города Москвы, префектура СВАО, — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В этом учебном году проект был запущен в трех образовательных комплексах Северо-Восточного округа: школе «Свиблово», образовательных комплексах № 285 и № 1482 Южного Медведково.На сегодняшний день в проекте принимают участие 500 школьников. В будущем проект планируют сделать общегородским.