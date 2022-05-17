Астрологи перечислили несовместимые знаки зодиака, которых тянет друг к другу

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Астрологи обозначили пары несовместимых друг с другом знаков зодиака, представителей которых тянет друг к другу. По их мнению, в таких парах романтика быстро уступает место реалиям и, увы, оборачивается крахом отношений.

Овен и Козерог

Эмоциональность Овнов не позволит ужиться с хладнокровностью Козерогов. Когда представители этих знаков встречаются, то они вначале как бы уравновешивают друг друга, что в принципе смотрится где-то даже привлекательно. Однако контроль со стороны Козерога рушит подобные отношения.

Близнецы и Рыбы

Этот возможный союз также малообъясним изначально, поскольку Близнецы в большинстве своем экстраверты, а Рыбы — замкнуты и необщительны. Однако последние желают, чтобы представители воздушного знака крутились только вокруг них и жили исключительно их жизнью. Но такая жизнь не для Близнецов.

Весы и Рак

Связь представителей этих знаков хороша только для дружбы, но никак не для любви. Их отношения будут выглядеть как бесконечная сватка. Весы ищут гармонии, но порой это выглядит, как упрямое нежелание делать хоть какой-нибудь выбор. Раки хотят конкретики, хотя бы в ближайшей перспективе, а получают сомнения и неуверенность. В связи с этим все дальнейшие беседы двух сторон приведут к тупику.

Водолей и Лев

Свободолюбие и раскрепощенность Водолеев в определенный момент разозлит Льва, что в свою очередь приведет к разладу отношений. Астрологи считают, что Львов будет раздражать бесконечное желание Водолеев получать свободу, а Водолеи не смогут ужиться с правилами Львов. Но Лев сдаваться не будет, а придет в негодование, что еще больше уверит партнера в правильности решения о расставании, сообщает Pensnews.ru.

Также астролог Олеся Фомичева перечислила четыре знака зодиака, представители которых способны предвидеть будущее. Они различными способами получают подсказки от Вселенной и обладают отличной интуицией.