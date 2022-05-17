Астролог назвала топ-4 знаков зодиака, способных предвидеть будущее

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Астролог Олеся Фомичева перечислила четыре знака зодиака, которые способны предвидеть будущее. Они различными способами получают подсказки от Вселенной и обладают отличной интуицией.

Чувствительность Рыб может быть одной из причин, почему они так чутко относятся к другим людям и ситуациям. Рыбы настолько настроены на Вселенную, что могут сказать, когда что-то не так, прежде чем это произойдет. Также представителям этого знака могут сниться пророческие сны о ближайшем будущем.

Скорпионы — мастера предугадывать самые глубокие и темные секреты других людей. Также их интуиция основана на вибрации, поэтому они часто могут ощущать опасность, риск или кризисные ситуации еще до того, как они всплывут на поверхность, и поменять ход событий себе на пользу.

Что отличает Водолея от других знаков зодиака, так это то, что у них имеется дар дистанционного видения. У них есть особая способность распознавать подсказки Вселенной. Информация о будущих событиях поступает к ним через внезапные озарения и медитации.

Рак — это знак зодиака, который больше всего доверяет своей интуиции. И что примечательно, она никогда его не подводит. У Рака сильное самосознание, которое не нарушается эмоциями, испытываемыми им. Его внутренний голос всегда подсказывает ему, что делать в данный момент, чего не стоит говорить или чего опасаться. Тем не менее повлиять на ход будущих событий и обернуть их себе на пользу представители данного знака не могут, сообщается на портале Rsute.

Назван топ-5 знаков зодиака, представители которых видят вещие сны. Некоторые люди способны видеть опасности на своем пути или перемены в личной жизни. По словам биоэнерготерапевта Александры Харрис, часто это зависит от рождения в определенный астрологический период.