Десять домов по реновации строят и проектируют в центре Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

В Центральном административном округе Москвы идет строительство и проектирование десяти домов по программе реновации. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас в стадии проектирования находится пять домов, еще на пяти площадках ведется строительство. Планируется, что в эти десять домов смогут переселиться более четырех тысяч москвичей или 1,6 тысячи семей, — рассказал он.

Два новых дома по программе реновации, как уточняется, уже передали под заселение в ЦАО. Это дома находятся в Мукомольном проезде и на Бауманской улице, квартиры в которых получили свыше 1,3 тысячи семей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице 189 новостроек введено в эксплуатацию с начала реализации программы реновации. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря программе более 85 тысяч москвичей переедут в новые современные квартиры. Общая площадь домов составляет 2,5 миллиона квадратных метров.