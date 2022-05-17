Тренер рассказал, как составить график занятий бегом

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Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин дал советы по составлению графика для занятий бегом.

Он отметил, что график для занятий бегом каждый выбирает самостоятельно. Загруженность может быть разной, поэтому кому-то лучше подходит утро, а кому-то — вечер.

— У меня есть время только утром. Я начал вставать в 5 часов. Надо смотреть на график. Если утром ехать далеко, например, на электричке, то не в три же часа утра вставать. Можно выкроить время вечером либо начинать занятия с выходных, — отметил он в комментарии РИАМО.

Выбираться на пробежку стоит ежедневно, хотя бы по 10-15 минут.

При этом Калинин посоветовал выделять себе день для отдыха от ежедневных тренировок. Если человек на протяжении рабочей недели занимается бегом, то в субботу или воскресенье можно выделить день отдыха. Если у кого-то работа связана с движением, то пробежки можно совершать через один или два дня.

До этого Никита Калинин рассказал, как сформировать привычку заниматься бегом ежедневно.