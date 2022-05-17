Эксперты назвали главную опасность гиперзвукового оружия США

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ВВС США рассказали об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. 14 мая стратегический американский бомбардировщик выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A.В ведомстве заявили, что испытание было проведено безупречно.

Константин Сивков, доктор военных наук, военный эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем опасность гиперзвукового оружия и в чем преимущество отечественных ракет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Любая баллистическая ракета, даже самая древняя, разгоняется до гиперзвуковой скорости, потому что иначе она не пролетит расстояние на межконтинентальную дальность. В чем отличие гиперзвукового оружия, которое показала Россия от того, которое есть у всех? Первое — это возможность обеспечения самонаведения по мобильным целям, второе — возможность маневрировать на территории в широких масштабах. Это делает гиперзвуковую ракету чрезвычайно трудно поражаемой целью для систем ПВО. Из залпа в 10 таких ракет система ПРО США сможет перехватить только одну-две, — объяснил эксперт.

Также он отметил, что заявленные ракеты США ничего принципиально нового под собой не представляют, так как подобные аэробаллистические ракеты стояли на вооружении американских ВВС с начала 1960-х годов:

— Данные дают дальность около 500 км, другие — около 1000. Эти ракеты не обеспечивают два условия гиперзвукового оружия: самонаведение и маневрирование. Они могут стрелять по неподвижным целям, но обеспечить удар на подвижный наземный объект не получится. Я полагаю, что в данной ситуации речь идет о создании большой дальнобойной аэробаллистической ракеты, но они легко сбиваются, потому что маневра у них нет.

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