Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты назвали главную опасность гиперзвукового оружия США

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты назвали главную опасность гиперзвукового оружия США
ракета / Фото: pixabay.com

ВВС США рассказали об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. 14 мая стратегический американский бомбардировщик выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A.В ведомстве заявили, что испытание было проведено безупречно.

Константин Сивков, доктор военных наук, военный эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем опасность гиперзвукового оружия и в чем преимущество отечественных ракет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Любая баллистическая ракета, даже самая древняя, разгоняется до гиперзвуковой скорости, потому что иначе она не пролетит расстояние на межконтинентальную дальность. В чем отличие гиперзвукового оружия, которое показала Россия от того, которое есть у всех? Первое — это возможность обеспечения самонаведения по мобильным целям, второе — возможность маневрировать на территории в широких масштабах. Это делает гиперзвуковую ракету чрезвычайно трудно поражаемой целью для систем ПВО. Из залпа в 10 таких ракет система ПРО США сможет перехватить только одну-две, — объяснил эксперт.

Также он отметил, что заявленные ракеты США ничего принципиально нового под собой не представляют, так как подобные аэробаллистические ракеты стояли на вооружении американских ВВС с начала 1960-х годов:

— Данные дают дальность около 500 км, другие — около 1000. Эти ракеты не обеспечивают два условия гиперзвукового оружия: самонаведение и маневрирование. Они могут стрелять по неподвижным целям, но обеспечить удар на подвижный наземный объект не получится. Я полагаю, что в данной ситуации речь идет о создании большой дальнобойной аэробаллистической ракеты, но они легко сбиваются, потому что маневра у них нет.

Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» с «Уралвагонзавода» отправили для российской армии. В церемонии передачи техники участвовали руководители и работники предприятия.

США Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте