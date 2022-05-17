«Уралвагонзавод» отправил в российские войска партию танков Т-90М «Прорыв»

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Эшелон с очередной партией танков Т-90М «Прорыв» для российской армии отправили с «Уралвагонзавода». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны РФ, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках государственного оборонного заказа завод поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки.

В церемонии передачи техники участвовали руководители и работники «Уралвагонзавода». На финальном этапе подготовки в боевые машины вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы в знак поддержки военных, передает ТАСС.

Новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, ударные самолеты и вертолеты, современные танки и боевые машины пехоты — в ходе второго этапа специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России демонстрируют превосходство своей военной техники по всем параметрам. «Вечерняя Москва» рассказывает о лучших образцах оружия и спецсредств, которые сейчас влияют на ход и исход боевых действий по освобождению Донбасса.