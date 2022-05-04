Почему российские СУ-35 наводят ужас на противников и царят в небе

Фото: Минобороны РФ

Новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, ударные самолеты и вертолеты, современные танки и боевые машины пехоты — в ходе второго этапа специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России демонстрируют превосходство своей военной техники по всем параметрам. «Вечерняя Москва» рассказывает о лучших образцах оружия и спецсредств, которые сейчас влияют на ход и исход боевых действий по освобождению Донбасса.

Господство в украинском небе обеспечивают наши многофункциональные истребители Су-35С.

Первым из российских летчиков, заслужившим в ходе спецоперации звание Героя России, стал майор Виктор Дудин. Во время боевого патрулирования он обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода его уничтожил. Через два дня летчику-истребителю была поставлена задача ликвидировать вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Майор Дудин на предельно малой высоте в 400 метров вошел в район действия системы ПВО противника, а как только украинский ЗРК, включив радар, «вскрылся», мгновенно уничтожил его первой же ракетой. Совершил противозенитный маневр и вывел свой самолет из зоны поражения других ЗРК. Вскоре боевой счет российского летчика пополнился еще тремя сбитыми в воздушных боях украинскими истребителями Су-27.

Добиться боевых успехов майору помогли уникальные возможности его Су-35С.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ предназначен для поражения практически любых целей. Он одинаково хорошо «работает» и в ближнем, и в дальнем воздушном бою.

Способен подниматься на большую высоту, достигать огромной скорости и при этом нести мощную полезную нагрузку — целый комплекс ракетно-бомбового вооружения. Уничтожать противника на предельных дальностях Су-35С позволяют современные радиолокационные и оптико-электронные системы обнаружения и наведения оружия. Боевое крещение многофункциональные «Сушки» получили в ходе операции в Сирии. Характер боевых действий на Украине несравненно сложнее, но для пилотов российских Су-35С эта задача решаема.

Вооружен и очень опасен

Современный самолет оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России способен уничтожать широкий спектр целей. Номенклатура вооружения Су-35С включает в свой состав боеприпасы классов «воздух-воздух», «воздух-поверхность», «воздух-РЛС» и «воздух-корабль», истребитель в одном полете способен отработать по разным объектам. Например, по данным из открытых источников, для уничтожения радаров противника используются высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Вес осколочно-фугасной боевой части таких боеприпасов — 87 кг, а летят они на дальность до 110 км. Поиск цели производится или аппаратурой самолета, или радиолокационной головкой самонаведения самой Х-31П. Такая ракета промахиваться не умеет.

Для поражения наземных целей на подвесках самолета размещаются ракеты Х-38МЛЭ и Х-29МЛ с лазерной, а также Х-29ТЕ с телевизионной головками самонаведения.

Еще Су-35С способен донести до передовой восемь полутонных корректируемых бомб КАБ-500Кр и КАБ 500ОД с телевизионным наведением. Защищенные цели он может уничтожить корректируемыми бомбами КАБ-1500КР с телевизионным и КАБ-1500ЛГ с лазерным наведением. Они весят по 1500 кг.

Главной задачей истребителя является завоевание господства в воздухе. Для поражения воздушных целей он применяет и управляемые ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77.

Неубиваемый

У Су-35С высокая выживаемость в бою. Это обеспечивается благодаря новейшему комплексу средств радиоэлектронного противодействия, а также возможности маловысотного полета самолета. Пилота этого истребителя невозможно застать врасплох. Ситуационная осведомленность летчика достигается за счет систем оптико-электронной и радиотехнической разведки.

Технические характеристики Су-35С

Взлетная масса самолета: до 34,5 т

Масса боевой нагрузки: до 8 т

Количество узлов подвески боеприпасов: 12

Дальность полета без дозаправки: до 3600 км

Скорость: до 2500 км/ч

Высотный потолок: 20 км

Дальность обнаружения воздушных целей: до 350 км

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Сокирко, майор запаса, военный эксперт:

— Среди стоящих на вооружении ВКС России серийных воздушных машин нет соперников у Су-35С. У него большая дальность полета. Преимуществами этого самолета помимо высокой вооруженности являются совершенные средства обнаружения целей, сверхзвуковая скорость, сниженная радиолокационная заметность, боевая живучесть и многоканальная система радиоэлектронной борьбы. Су-35С способны слаженно работать в небе в составе группы до 16 самолетов.