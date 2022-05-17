Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Злоумышленник украл из пиццерии рюкзак с вещами на сумму 90 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник украл из пиццерии рюкзак с вещами на сумму 90 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На юго-западе столицы задержан подозреваемый в краже рюкзака и личных вещей. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в одной из столичных пиццерий злоумышленник заметил, что сотрудник заведения оставил свои вещи без присмотра. Воспользовавшись отсутствием людей вокруг, мужчина похитил его рюкзак.

Внутри находились личными вещи, общая стоимость которых составила почти 90 тысяч рублей. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать 50-летнего приезжего. Похищенное изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось о том, что в центре Москвы был задержан серийный похититель велосипедов.

Полиция МВД Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте