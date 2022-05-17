Злоумышленник украл из пиццерии рюкзак с вещами на сумму 90 тысяч рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На юго-западе столицы задержан подозреваемый в краже рюкзака и личных вещей. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в одной из столичных пиццерий злоумышленник заметил, что сотрудник заведения оставил свои вещи без присмотра. Воспользовавшись отсутствием людей вокруг, мужчина похитил его рюкзак.

Внутри находились личными вещи, общая стоимость которых составила почти 90 тысяч рублей. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать 50-летнего приезжего. Похищенное изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось о том, что в центре Москвы был задержан серийный похититель велосипедов.