Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мужчина стал жертвой обманщика при аренде квартиры. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился 30-летний москвич. Он рассказал, что нашел на сайте объявлений предложение о сдаче квартиры, после чего связался с арендодателем и перевел ему 15 тысяч рублей.

Однако после зачисления денег тот перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

Накануне, 16 мая, незнакомец предложил жительнице столицы выгодные путевки в пансионат, и женщина выкупила их, оплатив переводом на сумму 48 тысяч рублей. После этого злоумышленник тоже перестал отвечать на звонки и сообщения.