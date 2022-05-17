Депутат Мажуга: Детям участников спецоперации предоставят квоту при поступлении в вузы

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Правительство введет специальную квоту при поступлении в вузы для детей участников специальной военной операции на Украине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга.

— В соответствии с указом президента выделяется отдельная специальная квота для детей военнослужащих, которые исполняют свой государственный долг на территории ЛНР, ДНР и Украины, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», такие абитуриенты смогут поступить в этом году в вузы без экзаменов. Однако, подчеркнул Мажуга, если речь идет о творческом учебном заведении, то сдача профильного экзамена все же будет необходима.

Подробнее о том, как в этом году в России будет проходить приемная кампания в вузах, — в материале «Вечерней Москвы».

В январе сообщалось, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских университетах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.