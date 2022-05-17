Незнакомец продал девушке пустые коробки под видом часов и наушников

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Незнакомец продал девушке пустые упаковки под видом часов и наушников. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась девушка и рассказала, что в одном из торговых центров к ней подошел незнакомец. Он предложил ей приобрести часы и наушники с рук по более выгодной цене.

Обрадовавшись, девушка согласилась и отдала мужчине 14 тысяч рублей. Однако когда она открыла коробочки, то обнаружила, что они пустые.

По данному факту проводится проверка, резюмировали в пресс-службе МВД.

До этого сообщалось, что мужчина лишился крупной суммы денег при попытке снять жилье в Москве.