«Слабак и тряпка»: Бледанс жестко раскритиковала Данко, который бросил дочь с ДЦП

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поведение певца Данко по отношению к своей дочери с ДЦП повергло в шок Эвелину Бледанс. Российская телеведущая и актриса резко высказала свое отношение к этой ситуации в разговоре с «Вечерней Москвой». Она заявила, что не понимает, почему ее бывший друг так сильно изменился не в лучшую сторону.

— Я была свидетелем этого конфликта в прошлом году. Мне позвонила мама Агаты и сказала, что он платит алименты, какие-то несчастные 15 тысяч! Он ведет себя просто отвратительно! Мы виделись в Крыму, когда я приезжала на кинофестиваль. Если честно, я даже не хочу смотреть в его сторону. Я понимаю, что в Крыму у него тяжелая жизнь. Там были его нынешняя супруга и ее ребенок. Она мне сказала: «Эвелина, вы, что, не понимаете? У него нет заработков, ему так тяжело!» — сказала актриса.

Бледанс заявила, что Данко «всегда был за Агату и хотел быть рядом с дочерью». Телеведущая призналась, что она в шоке от его поведения.

— Значит, детей строгать ему нетяжело, а когда нужно прокормить этих детей, то что? Особенно когда ребенок родился с особенностями, то ему еще больше необходимы внимание и любовь отца. А он так себя ведет! Вот такие мужчины бывают… Мне даже сложно сейчас назвать этого человека мужчиной. Несмотря на то что я давно знаю Сашу, дружу с ним. Он был хорошим человеком раньше. Что с ним произошло сейчас — это для меня загадка. Он слабак и тряпка, не мужик! — эмоционально сказала Бледанс.

По мнению телеведущей, особенные дети должны быть со всех сторон окружены любовью, заботой и вниманием своих близких, в том числе отца. Также она считает, что Данко обязан платить достойные алименты на содержание ребенка. Агата нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации.

— Если он не хочет общаться, мог бы хотя бы деньги платить. Хоть какая-то польза бы от него была. Я очень расстроена из-за этой истории! — подчеркнула телеведущая.

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, отказался от общения со своими детьми. Он объяснил это тем, что бывшая гражданская жена Наталья Устименко подала на него в суд. У них в браке родились двое детей — Соня и Агата. Младшая дочь певца страдает ДЦП.

В настоящее время Данко живет в Крыму с новой избранницей Марией Силуяновой. У нее есть пятилетний сын от прошлых отношений.