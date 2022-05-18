Столичный клуб Business Update запускает новый формат мероприятий

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В мае в столичном клубе Business Update для молодых предпринимателей запустят новый формат встреч — инвестиционные гостиные. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для развития сообщества молодых предпринимателей клуб Business Update регулярно внедряет новые форматы взаимодействия участников. Особой популярностью пользуются нетворкинг-активности — бизнес-переговоры, кейс-чемпионат, настолки, а также игра «Бизнес-мафия». Каждая такая встреча собирает более 50 человек. В общей сложности число участников Business Update уже превысило 90,2 тысячи человек, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Первая инвестиционная гостиная «Мастермайнд Business Update» пройдет 30 мая на площадке «Старт Хаб» с 18:30 до 21:00. Участники мероприятия обменяются опытом и помогут друг другу в достижении личных и бизнес-целей. В этом им помогут бизнес-тренеры. Тема мероприятия — «Хочу — могу — надо. Как определить шаги развития и преодолеть барьеры в бизнесе».

Помимо этого, молодые предприниматели 20 мая сыграют в «Бизнес-мафию» на площадке «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 23 мая в «Старт Хабе» на «Красном Октябре» посетят мастер-класс «Персональный бренд как главное конкурентное преимущество в кризис», а 27 мая снова встретятся в «Цифровом деловом пространстве» и сыграют в настольные игры, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая столичных предпринимателей приглаcили на презентацию акселерационных программ для развития бизнеса. Мероприятие начнется 18 мая на площадке «Старт Хаб». Перед бизнесменами выступят организаторы акселераторов и расскажут им об акселерационной поддержке экспортно ориентированных деятелей, раскроют содержание модулей программ, их влияние на развитие бизнеса и многое другое.