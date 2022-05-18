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Москвичам рассказали, как обучают машинистов и водителей городского транспорта

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как обучают машинистов и водителей городского транспорта
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Корпоративный университет транспортного комплекса Москвы работает уже больше года. Здесь обучают будущих машинистов метрополитена, водителей трамваев и электробусов, а также специалистов 62 других профессий. В среду, 18 мая, в пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, как проходят обучение сотрудники транспорта.

Образовательную систему в учебном заведении можно разделить на пять направлений. Первое — обучение на современных тренажерах. Второе — учеба на рабочих местах, где будущие сотрудники отрабатывают знания на практике.

Затем студенты проходят обязательную профориентацию. В четвертом направлении происходит оценка персонала на всех уровнях транспортной системы. И пятое — развитие кадрового потенциала.

По итогам обучения наиболее перспективных сотрудников включают в систему кадрового резерва и готовят к карьерному продвижению, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 апреля столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал горожанам, что происходит в метро Москвы по ночам. Когда двери подземки закрыты, работа не останавливается.

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