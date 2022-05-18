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Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным в 2022 году

Полина Долганова
Политика
Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным в 2022 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в 2022 году. Об этом в среду, 18 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, предварительная подготовка к мероприятию уже началась.

— У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется, — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что даты оглашения послания президента в 2022 году также остаются неизвестны, о них будет сообщено позже, передает ТАСС.

30 июня 2021 года состоялась 18-я по счету прямая линия президента России Владимира Путина. Общение главы государства с людьми продолжалось 3 часа 43 минуты, в его адрес поступило около 2,2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 68 вопросов, в том числе 12 раз в формате прямых включений из регионов страны. Главными темами мероприятия стали внутренняя политика, экономика, социальные вопросы и международные отношения. Тогда глава государства отметил, что надеется на «более благообразный характер» в мировом устройстве и на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

Дмитрий Песков прямая линия Владимир Путин
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