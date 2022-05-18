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Более 80 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Александр Афонин
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Более 80 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 92 процентов выпускников вузов и колледжей без опыта работы трудоустроились благодаря помощи центра «Моя работа». Об этом в среду, 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Одна из важнейших целей столичной службы занятости — показать молодым людям, как грамотно подготовиться к выходу на рынок труда: что нужно знать и понимать о себе и как грамотно рассказать о своей кандидатуре, — сказала она.

Заммэра добавила, что с начала 2020 года более 80 тысяч молодых кандидатов до 30 лет успешно трудоустроились при поддержке службы занятости населения.

В центре «Моя работа» с соискателями работают карьерные эксперты. Они проводят подробное интервью, помогают составить конкурентоспособное резюме, адаптироваться под вакансию и подготовиться к собеседованию. Также с помощью профориентационного тестирования определяются сильные стороны кандидата и возможные точки карьерного роста.

Всего в базе службы занятости столицы на данный момент находится около 320 тысяч вакансий, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации на столичном рынке труда. По его словам, карьерные консультанты столичной службы занятости готовы оказать соискателям необходимую помощь в подборе вакансии.

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