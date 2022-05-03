Собянин рассказал о ситуации на столичном рынке труда

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Карьерные консультанты московской службы занятости готовы оказать всю необходимую помощь соискателям в подборе вакансии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 3 мая.

— Три года назад мы полностью перестроили Службу — перешли от формального к индивидуальному подходу, — рассказал он.

По словам мэра, желающие найти работу или открыть бизнес москвичи могут обратиться в отделы трудоустройства в центрах «Мои документы», а также во флагманские центры с расширенным комплексом услуг в сфере занятости. А людям старшего поколения, с инвалидностью, малоимущим родителям, а также мамам с маленькими детьми и молодежн могут помочь в специализированном центре «Моя карьера».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, повысить квалификацию и освоить новую профессию горожанам помогает учебный центр «Профессионал». Так, техник по ремонту автомобилей, который не мог после колледжа найти работу по профессии, бесплатно получил дополнительную специальность. Теперь он водитель дизельного погрузчика с постоянной работой, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что более 12 тысяч жителей Москвы приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию специализированного центра занятости «Моя карьера» с начала 2022 года. Всего москвичам доступно более 300 авторских программ, которые подходят для людей разных возрастов. Наибольшей популярностью в центре пользуются марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства».