Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах центра «Моя карьера» с начала года

Полина Долганова
Город
Более 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах центра «Моя карьера» с начала года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 12 тысяч жителей Москвы приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию специализированного центра занятости «Моя карьера» с начала 2022 года.

— На наших мероприятиях мы рассказываем, как сократить время поиска работы, как подготовить конкурентоспособное резюме и изменить поведение на собеседовании, — рассказала замдиректора центра Ольга Лотванова.

Всего москвичам доступно более 300 авторских программ, которые подходят для людей разных возрастов. Наибольшей популярностью в центре пользуются марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», рассказали на официальном портале мэра столицы.

Недавно в учебном центре «Профессионал» открылся набор на ИТ-курсы. Допобразование в сфере информационных технологий смогут бесплатно получить безработные, зарегистрированные в центре занятости граждане, а также мамы дошкольников и люди старше 50 лет. Обучение займет около двух месяцев. Всего есть 15 направлений, большинство программ доступно в дистанционном формате.

Работа Москва Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте