Более 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах центра «Моя карьера» с начала года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 12 тысяч жителей Москвы приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию специализированного центра занятости «Моя карьера» с начала 2022 года.

— На наших мероприятиях мы рассказываем, как сократить время поиска работы, как подготовить конкурентоспособное резюме и изменить поведение на собеседовании, — рассказала замдиректора центра Ольга Лотванова.

Всего москвичам доступно более 300 авторских программ, которые подходят для людей разных возрастов. Наибольшей популярностью в центре пользуются марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», рассказали на официальном портале мэра столицы.

Недавно в учебном центре «Профессионал» открылся набор на ИТ-курсы. Допобразование в сфере информационных технологий смогут бесплатно получить безработные, зарегистрированные в центре занятости граждане, а также мамы дошкольников и люди старше 50 лет. Обучение займет около двух месяцев. Всего есть 15 направлений, большинство программ доступно в дистанционном формате.