Москвичей пригласили на бесплатные курсы в сфере ИТ

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В учебном центре «Профессионал» открылся набор на ИТ-курсы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Допобразование в сфере информационных технологий смогут бесплатно получить безработные, зарегистрированные в центре занятости граждане, а также мамы дошкольников и люди старше пятидесяти лет. Обучение займет около двух месяцев. Всего есть 15 направлений, большинство программ доступно в дистанционном формате. Примечательно, что для некоторых курсов рекомендовано иметь базовые технические навыки или профильное образование.

— Обучение ИТ-кадров — сегодня одна из важнейших задач. Выпускники курсов смогут работать в российских ИТ-компаниях, финансовых организациях, телекоме и других сферах. На московском рынке труда много предложений как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьеру в сфере информационных технологий, — пояснила первый заместитель главы департамента труда и социальной защиты населения города Александра Александрова.

Желающим пройти курсы необходимо обратиться в центр занятости населения. После прохождения обучения выпускникам помогут в трудоустройстве, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что жители столицы, находящиеся в поиске работы, могут обратиться в один из 57 центров трудоустройства, флагманские центры занятости населения «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».